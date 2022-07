Bei sostiene Alfa, 75mln per migliore servizio idrico Varese

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - La Banca europea per gli investimenti (Bei) sostiene Alfa, società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Provincia di Varese, con 75 milioni di euro per ridurre le perdite d'acqua e migliorare la propria efficienza energetica a beneficio dei cittadini e del territorio servito. Il progetto prevede inoltre investimenti in sistemi di drenaggio urbano volti a migliorare la resilienza delle infrastrutture esistenti contro eventi meteorologici estremi. Previste 45 assunzioni.



La Bei è uno dei maggiori finanziatori del settore idrico a livello mondiale, con più di 1.600 progetti e circa 79 miliardi di finanziamenti erogati. Il finanziamento a Alfa, il primo ricevuto dalla Bei, si aggiunge a quelli recentemente firmati con diversi operatori italiani del settore. "Investire nelle infrastrutture è, oggi più che mai, fondamentale per ridurre le perdite d'acqua e migliorare l'efficienza energetica - afferma Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei -. In Italia, in media, il 40% dell'acqua immessa nella rete di distribuzione non arriva ai rubinetti delle case. Progetti come quello firmato con Alfa aiutano a diminuire significativamente le perdite al fine di migliorare la copertura, la qualità e la resilienza dei servizi idrici. Solo così possiamo garantire la sicurezza, l'approvvigionamento e la gestione sostenibile dell'acqua in Italia e in Europa". (ANSA).