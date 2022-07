(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - La stima di risalita del cuneo salino nei rami del Delta del Po è in aumento, con i rami del Po di Tolle, Maistra e Gnocca totalmente interessati dall'intrusione. Lo spiega l'Osservatorio dell'Autorità distrettuale del fiume. Per il Po di Goro e per il Po di Pila la lunghezza di intrusione in condizioni di alta marea è rispettivamente pari a circa 39 km e 36 km dalla costa. (ANSA).