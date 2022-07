Governo: Anbi, grazie a Draghi per lavoro sulla siccità

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - "Comunque vada l'odierno voto sulla fiducia al Governo, ringraziamo il premier, Mario Draghi, per aver riportato la siccità ed il contrasto ai cambiamenti al centro dell'agenda di Governo." A dirlo è il presidente di Anbi (Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue), Francesco Vincenzi.



"L'aver citato un Piano acqua accanto ai 4 miliardi di euro, previsti dal Piano nazionale ripresa e resilienza per le risorse idriche finalizzati soprattutto alla manutenzione delle reti idriche - prosegue - ci fa ben sperare sull'avvio di una strategia di interventi per incrementare le infrastrutture del territorio, che non potranno prescindere anche dalle progettualità, che da anni vengono sollecitate dai Consorzi di bonifica ed irrigazione". (ANSA).