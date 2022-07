Siccità: l'acqua per l'agricoltura sta finendo in Lombardia

(ANSA) - PAVIA, 19 LUG - "Purtroppo siamo arrivati a un tale livello di siccità, che sta finendo l'acqua per l'agricoltura".



Lo ha sottolineato Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, a margine di un convegno oggi all'Università di Pavia.



"I laghi Maggiore, Garda e di Como hanno riserve d'acqua che consentiranno l'utilizzo per le attività agricole ancora per qualche giorno - ha spiegato Fontana -. E' più critica la condizione del bacino del lago d'Idro. La situazione è molto preoccupante: se nei prossimi giorni non pioverà, sarà difficile reperire risorse idriche per l'agricoltura". (ANSA).