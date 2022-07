Siccità: Fontana 'salvato raccolto ma teniamo fino a luglio'

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - "Abbiamo per ora messo a disposizione l'acqua per consentire agli agricoltori di fare almeno il primo raccolto e di arrivare fino al mese di luglio, il che ci dà una certa garanzia". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione dello stand del progetto 'Fili - La Lombardia tesse il suo futuro' in piazza Gae Aulenti a Milano in relazione all'emergenza siccità.



"Noi stiamo cercando veramente di utilizzare l'acqua con grandissima cura e attenzione, ma speriamo che piova - ha concluso - perché purtroppo il vero concetto è che se l'acqua non cade dal cielo non si riesce a creare". (ANSA).