Siccità: Fontana, soluzioni agricoltura rimodulando Pnrr

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Attuare misure e trovare soluzioni innovative in ambito irriguo a uso agricolo, eventualmente "anche ridefinendo le misure del Pnrr". A proporlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando dell'emergenza siccità in Consiglio regionale.



L'impegno della giunta, ha fatto sapere il governatore, è orientato allo "sviluppo di tecniche di coltivazioni alternative a più basso consumo idrico", all'istituzione di un tavolo di lavoro regionale per promuovere sistemi innovativi legati all'irrigazione e ai metodi di coltura, al "superamento del tetto massimo di finanziamento pubblico previsto per le misure del Piano di Sviluppo Rurale" e alla "rimodulazione di progetti Pnrr" già approvati e destinati all'accumulo di risorse idriche.



Inoltre "stiamo valutando forme di semplificazione al procedimento amministrativo - ha concluso - per facilitare l'approvazione di pozzi ad uso irriguo, in accordo con le province". (ANSA).