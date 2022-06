Boom sulle spiagge a giugno, tornati anche gli stranieri

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - È tornata, prepotentemente, la tradizionale "estate italiana": la voglia di mare da parte degli italiani e dei turisti stranieri, i numeri di giugno del Sindacato italiano balneari lo confermano: le spiagge del Belpaese sono state prese d'assalto, segno più a doppia cifra in tutte le regioni per quanto riguarda le presenze del primo mese dell'estate rispetto allo stesso periodo del 2021. Spiccano la Campania e la Puglia con un +40%, seguono Toscana con +30%, Liguria ed Emilia Romagna con +25%, bene anche le Isole maggiori con +25%.



"Siamo tornati ai livelli pre-pandemia, in alcune località li abbiamo anche superati, ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe Confcommercio. Il 'tutto esaurito' negli stabilimenti balneari lo registriamo, però, solo il week-end (ma questa è una prerogativa alla quale siamo, ormai e purtroppo, abituati da tempo). Una tendenza accentuata dal caro carburante che riduce gli spostamenti degli escursionisti: coloro che si muovono giornalmente dalle aree interne verso la costa. L'incremento dei prezzi e delle tariffe energetiche in generale (luce e gas), poi, stanno obbligando i turisti a contenere le spese risparmiando sulle consumazioni al bar o al ristorante".



Ma il desiderio di normalità, dopo due anni di pandemia, prevale anche sulle preoccupazioni per le prospettive economiche negative dovute all'impennata dell'inflazione e al rallentamento della crescita generale a causa del perdurante conflitto ucraino.



Tra gli stranieri si regista un ritorno di tedeschi, austriaci, svizzeri, polacchi, ungheresi, francesi e spagnoli che, privilegiano i litorali del nord e delle isole. Benino gli americani, totalmente assenti i russi (un duro colpo per molte località in quanto hanno un'alta propensione alla spesa).



