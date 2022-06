Prada: L. Bertelli, nuove generazioni per Decennio del Mare

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - "E' solo lavorando con le nuove generazioni che possiamo raggiungere gli obiettivi fissati dal Decennio del Mare". Lo ha detto Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada e membro della giuria del progetto Sea Beyond, alla premiazione di tre scuole fra le dieci in Brasile, Cina, Italia, Messico, Perù, Portogallo, Regno Unito e Sudafrica che hanno partecipato al programma educativo nell'ambito del progetto promosso dal gruppo della moda e dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa (IOC) dell'Unesco.



Tra i vincitori anche l'Istituto Marcelline Tommaseo di Milano, insieme a Shanghai High School International Division e il Newton College di Lima.



"In questi primi due anni del progetto Sea Beyond abbiamo raggiunto risultati importanti ma siamo tutti convinti che questa iniziativa abbia ancora un grande potenziale da esprimere e vogliamo dimostrarlo. Con i giurati e tutti i Sea Beyonders che hanno partecipato si è creata una grande famiglia. Sappiamo di essere solo all'inizio di questo percorso che stiamo portando avanti con Unesco-IOC. Quest'anno abbiamo deciso di premiare tre scuole ma vorrei sottolineare che tutti i partecipanti sono in realtà dei vincitori. (ANSA).