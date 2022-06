Siccità: Rolfi, fare sistema per dare acqua ad agricoltori

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - "È fondamentale ristabilire l'importanza dell'uso irriguo e investire sempre più in maniera strutturale per raggiungere nel medio termine una razionalizzazione delle risorse e un efficientamento a livello aziendale". È il commento dell'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Fabio Rolfi, in merito all'accordo raggiunto con gli operatori idroelettrici dal presidente di Regione, Attilio Fontana, e l'assessore agli Enti locali, Massimo Sertori. "Bisogna fare sistema - aggiunge - per garantire all'agricoltura la giusta quantità di acqua in questo periodo dell'anno. Usare acqua in agricoltura significa produrre cibo".



(ANSA).