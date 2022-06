Siccità: scorte più risicate nonostante razionamento in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 21 GIU - Nonostante i primi razionamenti di acqua lungo il fiume Meduna, in provincia di Pordenone, la situazione resta assolutamente di emergenza. E' quanto emerge dal Consorzio di Bonifica Cellina Meduna che da lunedì ha ridotto da due a una sola ora per ettaro al giorno l'irrigazione nei campi bagnati con l'acqua del torrente.



Secondo quanto si apprende, non soltanto le riserve si stanno progressivamente prosciugando, ma non ci sono nemmeno previsioni di precipitazioni le temperature si stanno progressivamente alzando.



Giovedì è in programma un summit per capire quali misure straordinarie adottare e se estendere il razionamento idrico anche lungo il Cellina, l'altro grande corso d'acqua montano che alimenta i canali del Consorzio.



Nella giornata di ieri, sempre a causa della siccità, si sono anche registrati almeno quattro incendi di sterpaglie e campi coltivati, ad Arba (Pordenone), Coseano (Udine), San Giovanni al Natisone (Udine) e Manzano (Udine). I danni sono stati limitati soltanto grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco.



Quanto al razionamento idrico, è già in corso da due settimane anche nella zona del Consorzio irriguo del Cividalese, in Friuli. (ANSA).