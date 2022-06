Siccità: Po, il cuneo salino ha raggiunto i 21 chilometri

(ANSA) - BOLOGNA, 20 GIU - Il cuneo salino nel Po ha raggiunto i 21 chilometri: è questo uno dei dati più allarmanti emersi dall'osservatorio per il Po, convocato dall'autorità di bacino a Parma, per fare il punto della situazione.



Quando la portata è troppo debole, infatti, l'acqua salata del mare "risale" lungo il corso del fiume, rendendola però inutilizzabile per l'irrigazione.



A Pontelagoscuro, nei pressi della città di Ferrara, è stata registrata una portata di 180 metri cubi al secondo, sintomo di uno stato di "estrema gravità idrica". (ANSA).