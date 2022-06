(ANSA) - BOLOGNA, 20 GIU - Proseguire con l'irrigazione, nonostante la situazione sia da "semaforo rosso". E' l'indicazione arrivata dall'osservatorio sul Po che si è riunito per affrontare il problema della siccità. La proposta arrivata è quella di un provvedimento transitorio per equilibrare l'uso dell'acqua rimasta: diminuire i prelievi del 20% per continuare comunque l'irrigazione, ma garantire l'afflusso di acqua anche al Delta. (ANSA).