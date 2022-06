Siccità: Coldiretti, danni agricoltura per 2 miliardi euro

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Superano i due miliardi di euro i danni causati dalla siccità all'agricoltura. Lo sostiene Coldiretti, secondo cui più di un quarto del territorio nazionale (28%) è "a rischio desertificazione" e "sta affrontando una situazione di grave siccità che riguarda le regioni del Sud ma anche quelle del Nord, dove la grande sete assedia città e campagne, con autobotti e razionamenti in case, orti e giardini, i fiumi in secca, i laghi svuotati e i campi arsi".



A preoccupare, precisa Coldiretti, è la riduzione delle rese di produzione delle coltivazioni in campo, come il grano, che fa segnare quest'anno un calo del 15% delle rese alla raccolta, ma in "gravissima difficoltà" ci sono anche girasole, mais, e gli altri cereali, i pascoli ormai secchi per l'alimentazione animale e ortaggi e frutta, come gli agrumi al sud che hanno bisogno di irrigazione. A cambiare nelle campagne sono state anche le scelte di coltivazione - evidenzia la Coldiretti - con un calo stimato di diecimila ettari delle semine di riso.



(ANSA).