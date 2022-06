Mare: Metsola, ora un'azione collettiva per proteggerlo

(ANSA) - GAETA, 17 GIU - "Crescere vicino al mare significa anche essere testimone in prima persona dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento, del degrado ambientale e dell'uso non sostenibile delle risorse marine". Lo afferma la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo videomessaggio al primo Summit Blue Forum Italia Network a Gaeta dove racconta la sua esperienza di abitante di un'isola, Malta. "Per me il mare è stato sempre più di una fonte di risorse naturali, per me il mare è fonte di ispirazione", confida.



"Poco più di una settimana fa abbiamo celebrato la giornata mondiale degli oceani e il tema di quest'anno è rivitalizzazione, un'azione collettiva per proteggere il mare", aggiunge la presidente, e "dobbiamo collaborare a livello nazionale e internazionale per poter guidare i nostri cittadini verso una transizione ecologica" verso una filiera del mare sostenibile. (ANSA).