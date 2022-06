Arriva Water Fest, il festival dell'acqua del Politecnico

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Il Politecnico di Torino organizza, in occasione delle Settimane della Scienza 2002, la prima edizione di Water Fest, una giornata dedicata a sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'acqua, mettendo in luce le problematiche legate alla gestione di questa risorsa e presentando allo stesso tempo le possibilità tecnologiche e di sviluppo che essa offre. L'appuntamento è per domenica 12 giugno - dalle 10 fino alle 19 - al Castello del Valentino, sede storica dell'Ateneo.



Water Fest è un evento ideato, organizzato e finanziato dal gruppo di ricerca Marine Offshore Renewable Energy Lab del Politecnico di Torino, con la collaborazione di WaterToFood - gruppo di ricerca del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente, il Territorio e le Infrastrutture-Diati del Politecnico di Torino. All'iniziativa collaborano anche il Green Team e il Clik (Connection Lab & Innovation Kitchen) del Politecnico.



Il festival nasce anche con l'obiettivo di unire le conoscenze di gruppi di ricerca di diversi dipartimenti del Politecnico, che si occupano dell'acqua da punti di vista diversi. Il pubblico del Water Fest verrà coinvolto in percorsi di approfondimento sull'acqua con attività interattive e ludiche preparate dai gruppi di ricerca e dai team studenteschi del Politecnico di Torino, che racconteranno il percorso dell'acqua dai ghiacciai al mare, presentando le ricerche e le tecnologie da loro sviluppate per far fronte alle sfide ambientali e alle opportunità di sviluppo sostenibile legate all'acqua. (ANSA).