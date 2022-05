Ambiente: un progetto dell'Asinara vince il premio Ue Life

(ANSA) - BRUXELLES, 31 MAG - Il progetto di sensibilizzazione per ridurre i rifiuti marini lungo le coste italiane "Clean Sea Life" ha vinto il premio del programma europeo Life nella categoria Ambiente. L'annuncio è avvenuto ieri nell'ambito della Eu Green Week, il più grande evento annuale dedicato alla sostenibilità in Europa.



Il Parco Nazionale dell'Asinara è capofila di "Clean Sea Life", che ha anche vinto il premio per il progetto preferito dai cittadini e in totale ha ricevuto oltre 1 milione di euro dall'Ue dal 2016 al 2021.



Il vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, Frans Timmermans, ha dichiarato: "Mentre la crisi climatica avanza, stiamo anche perdendo specie a un ritmo allarmante. Il ripristino della natura è uno strumento incredibilmente potente per affrontare sia la crisi climatica che quella della biodiversità. Dobbiamo proteggere e ripristinare la natura, in modo che a sua volta possa proteggere noi." Nelle altre categorie, sono stati premiati un progetto cipriota per la conservazione delle foreste di cedri, uno tedesco per la biodiversità nei vigneti, e un progetto estone per il ripristino dell'alvar. (ANSA).