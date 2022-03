Siccità: Lega,Toscana faccia invasi e chieda stato emergenza

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - "Ancora una volta ci troviamo di fronte al rischio siccità per la Toscana. Passano gli anni, cambiano le giunte regionali, ma i problemi legati alla gestione della risorsa idrica permangono". E' quanto afferma la consigliera della Lega Elena Meini per la quale è necessario che la giunta richieda al Governo lo stato di emergenza e "interventi strutturali che riescano in futuro a mitigare il problema della scarsità d'acqua".



Per questo motivo, aggiunge Meini, "ho richiesto tramite un'apposita mozione, che la Regione promuova la creazione di invasi d'acqua in posizioni strategiche della Toscana e al contempo incentivi la realizzazione di bacini di accumulo". Per Meini, questa volta "il rischio legato alla produzione e al mondo dell'agricoltura regionale deve fare i conti con i postumi di una terribile pandemia e i timori e le problematiche derivanti da un terribile conflitto in atto. La produzione agricola toscana vale circa 2,6 miliardi di euro e dà lavoro a migliaia di addetti: non possiamo quindi permetterci di assestare un ulteriore colpo basso a questo settore tanto strategico per la nostra regione". (ANSA).