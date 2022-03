Siccità: assessore Piemonte, non dobbiamo sprecare acqua

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - "Sul fronte della siccità stiamo correndo grandi rischi, oggi come non mai è necessario intervenire perché non ci sia spreco". Così l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa, interpellato sull'emergenza idrica a margine di un appuntamento in Regione.



"Dobbiamo iniziare ad affrontare il problema - ha detto Protopapa - cercando di ottimizzare il più possibile il consumo dell'acqua. Ci stiamo muovendo su questo tema, cosa che avevamo già iniziare a fare con il Pnrr: abbiamo dei grandi progetti e anche dei progetti piccoli, però oggi invitiamo davvero tutti a essere molto cauti nell'uso dell'acqua". (ANSA).