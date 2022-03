Siccità: Anbi, torna preoccupazione per lago di Bracciano

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - L'emergenza idrica che finora ha riguardato in particolare il nord Italia "si allarga alla dorsale tirrenica", e "torna la preoccupazione per il lago di Bracciano alle porte di Roma" il cui livello è inferiore di 26 centimetri rispetto all'anno scorso. Lo rileva il report settimanale dell'Osservatorio Anbi sulle risorse idriche precisando che "in Toscana, sembra inarrestabile un generalizzato calo di portata in tutti i fiumi, mentre in Umbria si registra -70% nelle precipitazioni invernali". Da inizio anno, le piogge sono state esigue: a Roma, il 91,15% in meno (61,5 millimetri contro 595 nel 2021) ma valori simili si registrano anche sulle altre province (sul viterbese, 44 millimetri in 3 mesi). I fiumi Liri e Sacco rimangono in sofferenza idrica e i flussi nel Tevere sono in linea con i livelli degli inverni più siccitosi.



In Campania, informa il report dell'associazione nazionale dei Consorzi per la Gestione e la tutela del territorio e delle Acque irrigue, "è soprattutto il bacino del fiume Liri-Garigliano ad essere in crisi". (ANSA).