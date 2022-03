Industria: nuovo impianto trattamento acque per Cogne AS

(ANSA) - AOSTA, 22 MAR - Un nuovo impianto di trattamento acque e ricircolo, sul treno di laminazione, che permetterà un recupero del 95% delle acque utilizzate e conseguentemente una pari riduzione dello sfruttamento della risorsa idrica destinata al "treno". E' il progetto annunciato dalla Cogne Acciai Speciali - e inserito nel piano investimenti 2022/2024 per il settore Ambiente e Sicurezza con un costo di 4,2 milioni di euro - in occasione della Giornata mondiale dell'acqua.



Il nuovo impianto è stato commissionato al gruppo Sms.



"Finalizzato ad un processo di produzione più green - si legge in una nota - sarà dotato delle ultime tecnologie messe a punto da Sms in particolare per quanto riguarda la filtrazione e il raffreddamento dell'acqua. L'acqua dei laminatoi sarà separata dalle altre acque reflue dell'impianto e riutilizzata in un ciclo chiuso che permetterà di ridurre drasticamente lo sfruttamento di nuove risorse idriche". La messa in servizio dell'intero progetto è prevista entro febbraio 2023. (ANSA).