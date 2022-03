Ambiente: prototipo depura acque reflue per irrigazione

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAR - Un prototipo hitech in grado di depurare le acque reflue ed utilizzarle per irrigare e fertilizzare i campi coltivati verrà presentato da Enea in occasione della Giornata mondiale dell'Acqua che si celebra il 22 marzo.



Il progetto di innovazione tecnologica porterà benefici in termini di maggiore disponibilità idrica, apporto di nutrienti, riduzione dei concimi chimici, sostenibilità ambientale e qualità della filiera depurativa.



Il primo modello - spiega una nota - è stato realizzato nell'ambito del progetto Value CE-IN presso l'impianto di depurazione del Gruppo Hera a Cesena, in collaborazione l'Università di Bologna e Irritec, ed è stato testato su un campo sperimentale composto da 66 piante di pesco e 54 di pomodoro da industria, confermando la qualità delle acque a fini agricoli. (ANSA).