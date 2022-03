Acqua: Onu, sale al 74% popolazione che usa quella potabile

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - La percentuale della popolazione mondiale che utilizza acqua potabile sicura è cresciuta dal 70% al 74%, tra il 2015 e il 2020 ma ancora permangono notevoli differenze tra regioni e all'interno delle stesse, secondo il rapporto di Nazioni Unite e Unesco per la Giornata dell'acqua 'Acque sotterranee. Rendere visibile la risorsa invisibile'.



Nello stesso arco di tempo l'utilizzo di servizi igienico-sanitari sicuri da parte della popolazione mondiale è passato dal 47% al 53% tra il 2015 e il 2020.



Secondo il JMP (Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation - il programma congiunto di monitoraggio dell'approvvigionamento idrico e dei servizi igienico-sanitari di Oms e Unicef) nel 2020 la percentuale della popolazione mondiale che disponeva di strutture essenziali per il lavaggio delle mani con acqua e sapone in casa era pari al 71%.



"L'importanza di queste strutture - si legge nel rapporto - è cresciuta considerevolmente a seguito della pandemia di Covid-19, dato che lavarsi le mani di frequente viene considerata una pratica in grado di ridurre in modo notevole la trasmissione del virus". (ANSA).