Acqua: Iren, investimenti per 2,5 mld su efficienza reti

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Il recente piano industriale di Iren, per la prima volta esteso a 10 anni, prevede consistenti interventi nelle reti idriche con 2,5 miliardi di euro di investimenti previsti entro il 2030 per il servizio idrico integrato. Serviranno per il potenziamento e l'incremento della resilienza della rete, lo sviluppo degli impianti di depurazione, la crescita inorganica tramite il consolidamento delle partecipazioni di minoranza e la partecipazione a gare idriche in Ato sinergici. Lo sottolinea in vista della Giornata mondiale dell'acqua che si celebra domani Ireti, società del Gruppo Iren e terzo operatore del settore in Italia con 274 milioni di metri cubi all'anno immessi in rete.



L'Italia è il Paese europeo con il maggiore prelievo di acqua potabile, in crescente crescita, con 237 litri/giorno per abitante di consumi diretti e 419 litri/giorno di consumi globali. A livello nazionale la percentuale media di perdite si attesta sul 40%, ma sale a oltre il 50% nelle aree soggette a siccità e scarsità idrica. Scende invece al 29% per Ireti, azienda che serve 2,5 milioni di abitanti in 4 Regioni, 10 Province e 240 comuni, coprendo 8.500 kmq di territorio con 20 mila km di acquedotti. La società gestisce anche le acque reflue di 3 Regioni.



Per Iren, spiega l'azienda, è fondamentale assumere una parte attiva anche in rapporto ai mutamenti climatici, trasponendo le proprie conoscenze per raggiungere obiettivi sostenibili. Una migliore gestione delle risorse idriche è ifatti una componente essenziale per il successo della mitigazione del clima. (ANSA).