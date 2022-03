Acqua e alimentazione Sostenibile, digital talk il 22 marzo

Negli ultimi 20 anni 263 conflitti si sono consumati intorno all'acqua, e l'ultimo rapporto ONU informa che entro il 2050 più del 50% della popolazione mondiale vivrà in regioni con carenza d'acqua. In questo contesto l'Italia celebra la trentesima Giornata Mondiale dell'Acqua, il 22 marzo 2022, con il digital-talk "Acqua e Alimentazione Sostenibile". "In questo drammatico scenario abbiamo voluto parlare di 'acqua e alimentazione sostenibile' per offrire la più bella prospettiva che l'acqua ci dona: quella di nutrire la vita e non la morte di ogni uomo", dichiara il presidente di Earth Day Italia, Pierluigi Sassi.



Prenderanno parte all'evento di Earth Day Italia e Movimento dei Focolari, organizzatori del Villaggio per la Terra, scienziati di spicco a partire da Massimo Inguscio, professore emerito di Fisica della Materia, membro dell'accademia dei Lincei e già presidente del Cnr, e il professor Angelo Riccaboni, presidente della Fondazione Prima e già Rettore dell'Università di Siena. Interverranno anche personaggi della società civile come la presidente del Water Grabbing Observatory, Marirosa Iannelli, l'esploratore Alex Bellini e lo chef Simone Salvini.



L'evento sarà trasmesso in diretta dalle 10.30 sui portali ANSA.it ed Earthday.it, e sarà disponibile in differita su Vaticannews.va. Sarà occasione per l'annuncio della la terza edizione della maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet.