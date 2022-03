Acqua: Camerano (Cdp), opportunità dalla finanza sostenibile

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - A sostegno dei fabbisogni del settore idrico, "la finanza sostenibile può giocare un ruolo importante conciliando i ritorni economici con impatti ambientali e sociali positivi per il territorio". Lo afferma la responsabile Scenari Economici e Strategie Settoriali di Cdp, Simona Camerano, intervenuta oggi alla presentazione dei dati "Blue Book" a cura di Istat, Cdp e Utilitalia, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua.



"In Italia nel 2021 i prestiti con finalità green hanno raggiunto i 13 miliardi di euro e il valore delle obbligazionarie sostenibili è arrivato a circa 300 miliardi di euro, sette volte il livello del 2017. Numeri - continua Camerano - che testimoniano interesse in crescita dei mercati e grandi opportunità per gli operatori del settore idrico".



(ANSA).