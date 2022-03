Giornata acqua, al centro le risorse sotterranee, trascurate

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Le acque sotterranee rappresentano il 99% delle risorse idriche dolci presenti allo stato liquido e coprono la metà del volume dei prelievi idrici per uso domestico effettuati dalla popolazione globale e circa il 25% di tutti quelli destinati all'agricoltura. Saranno il tema a cui è dedicata, il 22 marzo, la Giornata mondiale dell'Acqua.



"Nonostante la sua enorme importanza, questa risorsa naturale viene spesso trascurata e di conseguenza sottovalutata, mal gestita e addirittura sovrasfruttata", rileva il Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2022 con il focus sul tema "Acquee sotterranee: rendere visibile la risorsa invisibile", la cui traduzione ufficiale in italiano sarà presentata in occasione dell'evento "30° Giornata Mondiale dell'Acqua. Istituzioni, imprese e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto all'acqua" che si terrà presso la Coldiretti, il 22 marzo, alle ore 16:30. La traduzione è curata dalla Fondazione UniVerde e dall'Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il supporto di UNESCO WWAP - World Water Assessment Programme.



