Accordo a Carrara, area ex Mediterraneo sarà parco pubblico

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 18 MAR - Dopo quasi 15 anni di abbandono e degrado, il Comune di Carrara ha avviato la procedura di risoluzione del caso ex Mediterraneo, considerato una "ferita" nel cuore della città. Si tratta di una vastissima area, su cui sorgeva l'Hotel Mediterraneo, famoso a Carrara per aver ospitato tra i tanti Liza Minelli e Claude Lelouche, che nel 2007 fu acquisita da Porto spa per costruirci un altro albergo di lusso e residenze turistiche (Rta). Il braccio di ferro con il Comune iniziò fin da subito, quando la società chiese il cambio di destinazione d'uso per realizzare gli appartamenti; i cantieri si bloccarono, dopo aver scavato una profonda voragine per le fondamenta e iniziò un lunghissimo contenzioso durato fino ad oggi.



L'accordo raggiunto tra amministrazione e proprietà prevede l'acquisizione da parte del Comune di 4.060 metri quadrati di superficie, compresa la struttura interrata, per un esborso a carico del municipio di 680.000 euro a fronte della rinuncia di numerose cause pendenti. Le intenzioni del Comune sono quelle di far diventare l'area ex Mediterraneo uno spazio pubblico, con piazze, giardini, aree ludiche, skate park e locali dedicati all'aggregazione, e un posteggio interrato di un piano capace di rispondere alle crescenti esigenze di posti auto del litorale.



