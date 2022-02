Territorio: patto Anci-Anbi per la sicurezza idrogeologica

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - L'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) e l'Associazione nazionale dei Consorzi di gestione territorio e acque irrigue (Anbi) hanno rinnovato oggi a Roma nella sede della Camera di Commercio un protocollo d'intesa per l'attuazione di programmi in favore della sicurezza idrogeologica. Il territorio italiano infatti, è stato spiegato, soffre di consumo eccessivo di suolo, spopolamento delle aree interne, eccessiva pressione antropica sulle coste e cambiamenti climatici. Tutto ciò rende il Paese estremamente fragile. Da qui la necessità di politiche mirate per garantirne la sicurezza e la tutela.



Alla firma del protocollo, valido per tre anni, hanno partecipato il sindaco di Parma Federico Pizzarotti e il presidente dell'Anbi Francesco Vincenzi, con il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, il consigliere comunale di Roma Capitale Andrea Alemanni e Giuseppe Blasi, capo dipartimento Dipeisr del Mipaaf.



I numeri di quanto ricade sotto le competenze di Anbi danno la misura dell'ampiezza dell'operazione: 142 consorzi di bonifica e irrigazione, 231 mila km di canali consortili che attraversano tutto il paese dalla Val d'Aosta alla Sicilia, 3,5 milioni di ettari irrigati: l'85 per cento del cibo made in Italy è "irriguo". Si contano inoltre oltre 900 impianti idrovori gestiti dai consorzi di bonifica, 342 impianti idroelettrici e 110 fotovoltaici. Nel 2020-2021 sono stati stipulati oltre 900 accordi tra i Consorzi di bonifica e le amministrazioni locali per la manutenzione dei corsi d'acqua.



(ANSA).