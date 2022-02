Rai: A Mediterraneo su Rai3 i segreti della città di Ocrida

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Nella Macedonia del Nord, Ocrida è fra gli insediamenti più antichi del continente europeo. Si sviluppa sulle sponde del suo lago, fra storia e leggende.



Un'area dichiarata dall'Unesco patrimonio dell'umanità, che però è minacciata dall'urbanizzazione e dal turismo di massa. "Sulle acque incantate" è il titolo del reportage che aprirà la prossima puntata di "Mediterraneo", domani 6 febbraio alle 12.25 su Rai3. Poi la voce della Palestina: incontro con l'ambasciatrice palestinese Abeer Odeh. I due popoli e la terra contesa, l'occupazione, il conflitto infinito. L'ambasciatrice in visita nel centro della Sicilia, a Caltagirone, lancia l'idea di un ponte di pace e fa appello alla comunità internazionale.



Quindi alla scoperta di un tesoro nascosto, l'oasi di Torre Guaceto, in Puglia. All'ombra della sua antica fortificazione si cela un prezioso scrigno naturale fra il mare e la terra. La vegetazione, la fauna, il centro di recupero delle tartarughe marine e l'impegno dei volontari per rendere la riserva accessibile a tutti. Infine, dalle teche, visita al medusario di Parigi, il più grande d'Europa. Tre anni di lavori per realizzarlo, ventiquattro piscine, più d quaranta specie diverse. (ANSA).