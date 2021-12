Arno: procedono lavori manutenzione presso Ponte Vecchio

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - Feste di Natale con gli scavatori del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno sotto il Ponte Vecchio a Firenze per fare il punto sull'intervento di manutenzione in corso. I lavori sull'Arno, in riva destra, nell'area della Società Canottieri Firenze sono realizzati dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno su richiesta e in accordo con il Genio Civile Valdarno Superiore e hanno consistito nella riprofilatura della banca a fiume, cioè i gradoni degli argini, per ripristinare la condizione di progetto. Durante gli interventi, è stato spiegato, sono riemersi dal fondo del fiume alcuni reperti tali da far intervenire anche la Soprintendenza, che ha classificato i resti come risalenti all'epoca romana e ha chiesto di repertoriare tutto quanto il ritrovato per poter eventualmente creare una piccola esposizione. "Questo nostro ultimo intervento ci permette, essendo giunti a fine anno, di fare anche un bilancio dei nostri lavori del 2021 - ha commentato il presidente del Consorzio di Bonifica Marco Bottino -. Un bilancio che somma a oltre 30 milioni di euro, di cui 18,7 di manutenzioni ordinarie finanziate con il contributo consortile, 2,2 milioni di manutenzione ordinarie in convenzione con la Regione Toscana e più di 10 milioni di manutenzioni straordinarie, nuove opere e sistemazioni idrauliche".



L'assessore regionale alla difesa del suolo Monia Monni ha spiegato che "la manutenzione dei nostri fiumi è un pezzo fondamentale dell'insieme di interventi che garantiscono la maggiore sicurezza dal rischio idrogeologico, ma non solo. Fiumi curati e manutenuti rappresentano per le città aree verdi da restituire alla cittadinanza". "Una giornata con una doppia valenza - ha aggiunto l'assessore all'ambiente del Comune di Firenze Cecilia Del Re -. Da un lato vogliamo illustrare tutti gli interventi di bonifica e manutenzione posti in essere dal Consorzio di bonifica nell'ultimo anno. Dall'altro valorizzare proprio l'intervento su questa sponda, in un luogo così suggestivo sotto Ponte Vecchio, per renderla più funzionale alle attività che qui si realizzano e anche più bella". (ANSA).