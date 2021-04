Cingolani, nel Recovery progetti ad hoc per la tutela del mare

"Nel Recovery plan stiamo prevedendo misure importanti per la tutela del mare. In particolare, la missione due, quella relativa alla transizione ecologica, prevede un grande progetto per il monitoraggio del nostro mare, con diversi metodi. Monitorare è fondamentale, per poi prendere le giuste misure a tutela del mare. Nella missione quattro, relativa alla ricerca e la formazione, invece, ci saranno importanti risorse per creare una rete di centri che sul mare svolgano attività di ricerca, controllo, sviluppo e che ci aiutino a capire meglio le dinamiche che stanno mettendo a repentaglio le risorse marine del pianeta". Lo annuncia il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani nel corso della diretta Facebook organizzata dal Mite in occasione della Giornata nazionale del mare.