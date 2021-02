Anbi, riserve idriche abbondanti grazie alle piogge

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Riserve idriche abbondanti in tutta Italia, a causa delle recenti piogge, e corsi d'acqua e laghi sopra le medie stagionali, tanto che gli argini sono sotto pressione. E' questo il bollettino settimanale dell'Anbi, l'associazione dei consorzi di bacino.



Protagonista di queste settimane è la pioggia caduta sull'intero Stivale. Eclatante è la condizione della Dora Baltea in Valle d'Aosta (portata: 31,7 metri cubi al secondo contro una media di mc/sec 3!). Analogo è l'andamento dei fiumi piemontesi.



Stessa situazione in Emilia Romagna ed in Veneto, con i fiumi Piave, Bacchiglione, Livenza e Brenta, che registrano portate ampiamente superiori agli anni scorsi.



Anche l'Adige segna la migliore performance dal 2015, imitato dall'Adda in Lombardia. Pur in recupero, rimane sotto media il lago di Como, a differenza degli altri grandi invasi del Nord.



Il fiume Po, con 1674 metri cubi al secondo a Pontelagoscuro, permane abbondantemente sopra la media di Febbraio e sulla portata dello scorso anno.



Sono ricchi d'acqua anche i fiumi della Toscana. Nelle Marche portate confortanti. Continua a permanere sopra la media l'andamento pluviometrico dell'Umbria. Anche il Lazio è ricco d'acqua, con le ottime rilevazioni sui fiumi Tevere e Liri-Garigliano, così come sui laghi di Bracciano e Nemi.



I principali fiumi della Campania (Sele, Volturno, Garigliano) registrano livelli idrometrici superiori a quelli della settimana scorsa, mantenendosi superiori alla media del quadriennio 2017-2020. Si stabilizzano le riserve idriche della Basilicata, che hanno comunque oltre 418 milioni di litri d'acqua in più rispetto ad un anno fa, mentre continua il recupero dei bacini pugliesi, che superano i 210 milioni di metri cubi con un surplus di quasi 70 milioni sul 2020.



In Calabria, infine, si segnala il record del recente triennio sia per il bacino Sant'Anna sul fiume Tacina che per quello di monte Marello sul fiume Angitola. (ANSA).