Dar da mangiare al gatto una volta al giorno lo fa stare bene

Far mangiare il gatto una volta al giorno migliora il suo benessere e può permettere un miglior controllo della sua fame rispetto al nutrirlo più volte. A dirlo è una ricerca dell'Università di Guelph che invita gli amanti dei mici a ridurre la frequenza dei loro pasti per evitare che, tra l'altro, diventino obesi. In un lavoro pubblicato sulla rivista scientifica Plos One gli studiosi hanno notato come i gatti che mangiavano un pasto al giorno erano più soddisfatti. Lo studio ha coinvolto otto gatti domestici normopeso con meno di 5 anni. I gatti che mangiavano solo una volta al giorno avevano livelli post-pasto più elevati di tre ormoni chiave che regolano l'appetito: questo suggerirebbe il loro maggiore livello di soddisfazione. Questi gatti hanno anche mostrato un quoziente respiratorio a digiuno più basso, facendo notare così che stavano bruciando le loro riserve di grasso, che è la chiave per mantenere la massa corporea magra. I gatti che mangiavano solo un pasto al giorno avevano anche un aumento maggiore degli amminoacidi nel sangue: questo significa che avevano a disposizione più proteine ;;per costruire muscoli e altre proteine. Ciò, secondo i ricercatori, è particolarmente importante dato che molti gatti perdono massa muscolare con l'avanzare dell'età, accusando una condizione nota come sarcopenia. (ANSA)