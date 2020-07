Ripascimento Fregene:Alessandri,al via intervento importante

(ANSA) - FIUMICINO, 20 LUG - L'intervento tampone di riporto sabbia scattato oggi sulla spiaggia di Fregene sud, il terzo realizzato su tale tratto aggredito da tempo dall'erosione, precede quello, atteso, di una diga soffolta, che dovrebbe essere realizzato ad inizio 2021. "E' iniziato oggi un intervento importante, che avevamo programmato da tempo, pur nelle difficoltà che abbiamo vissuto, sia per l'economia che per l'ambiente. Una risposta, con circa 25-30mila metri cubi di sabbia, alle esigenze di questo tratto di litorale, per le sue bellezze e la sua sicurezza, possibile grazie alle risorse che abbiamo trasferito al Comune di Fiumicino. Bisogna intervenire per la tutela della costa laziale che è uno dei beni più preziosi della nostra regione". Lo ha detto questa mattina a Fregene l'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Mauro Alessandri, in occasione dell'avvio dei lavori di ripascimento di circa 1 chilometro di spiaggia nella zona sud."E' cominciato l'intervento tampone di riporto di sabbia, sulla costa di Fregene sud, il terzo finora realizzato su tale tratto, e che stiamo realizzando per conto della Regione. E' stato messo in piedi nel giro di poche settimane - ha detto a sua volta il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino - Nel giro di una settimana, massimo dieci giorni, riporteremo circa 25mila metri cubi di sabbia su un chilometro di costa. Due draghe al lavoro per accorciare al massimo i lavori e completarli senza ostacolare la stagione balneare.L'altro intervento importante, spero ad inizio 2021, è quello della realizzazione di una diga soffolta, una scogliera a circa 50-60 centimetri dal livello del mare, che creerà le condizioni per trattenere la sabbia, con un ripascimento naturale". (ANSA).