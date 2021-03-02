اتحاد المتنزهات يطالب ليغوريا بوقف تصاريح استكشاف المعادن

(أنسامد) - مارس 2 - روما - طالب اتحاد المتنزهات الإيطالية منطقة ليغوريا تصريح استكشاف المعادن على حدود متنزه بيغوا الإقليمي.



وعبر الاتحاد الإيطالي للمتنزهات والمحميات الطبيعية عن قلقه البالغ من التفويض الصادر من منطقة ليغوريا لجمعية CET لأبحاث التيتانيوم، لاستكشاف على حدود متنزه بيغوا الإقليمي.



وأوضح المنسق الإقليمي لاتحاد المتنزهات في ليغوريا، روبرتو كوستا أنه بعد شهور قليلة من تقييم انتهى بالرفض المفصل لعرض استكشاف المعادن في المتنزه، تراجعت منطقة لينغوريا لتعطي الموافقة على شيء رفضته من قبل.



وتابع كوستا بالقول إن اتحاد المتنزهات في لينغوريا يرى أنه لا ينبغي السماح لنشاطات استكشاف إلا لغرض الدراسة فقط والتي تكون لصالح معهد علمي، وليس لصالح شركة استخراج، لأن الهدف الوحيد والأخير للشركة الحاصلة على التصريح، هو استخراج المعادن، مضيفا: "لذلك ندعو منطقة ليغوريا إلى إعادة النظر.



وشدد المنسق على أن هيئة بيغوا تقدم، من خلال أنشطتها التي تحظى بتقدير جيد حتى خارج ليغوريا، مساهمة مهمة في التنمية المستدامة، لاسيما فيما يتعلق بالمنتجات والسياحة النموذجية، مشيرا إلى أن الفرضية المؤسفة المتمثلة في فتح منجم واستخراج كميات كبيرة من الصخور، إلى نتائج خطيرة. (أنسامد).



