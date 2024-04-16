تاياني:إيطاليا مستعدة لإرسال قوات إذا ولدت الدولة الفلسطينية

(أنسامد) - أبريل 16 - روما - صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني لمنتدى أنسا يوم الثلاثاء أن إيطاليا ستكون مستعدة لإرسال قوات كجزء من مهمة حفظ السلام إذا تم إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا.وأضاف تاياني: "الحكومة الإيطالية ملتزمة بقوة بالسلام. نحن أصدقاء لإسرائيل، ولكننا نريد العمل من أجل السلام، بما في ذلك من خلال احتمال إرسال قوات إذا ما تم إنشاء دولة فلسطينية، إلى جانب قوات من دول أخرى".كما دعا إسرائيل إلى ضبط النفس بعد الهجوم الذي شنته إيران نهاية الأسبوع الماضي.وقال تاياني: "آمل ألا يكون هناك تصعيد. من وجهة نظر عسكرية، فازت إسرائيل، وصدت الهجوم".وتابع : "علينا الآن أن نمنع اتساع نطاق النزاع، لأننا لا نعاني من التوتر في غزة فحسب، بل في البحر الأحمر أيضًا". (أنسامد).

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