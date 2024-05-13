معرض الفنانة يومي كاراسومارو بين بولونيا واليابان

(أنسامد) - مايو 13 - روما - يستضيف قصر فيزاني، مقر جمعية ألكيميلا في بولونيا معرض شخصي للفنانة يومي كاراسومارو بعنوان "مدرسة يومي الجديدة"، في الفترة من 10 مايو وحتى الأول من يونيو، ضمن مشروع يكشف عن بعض أهم جوانب عملها الذي تتشابك فيه العلاقة مع جذورها، اليابان، ووصولها إلى إيطاليا.ولدت كاراسومارو في أوساكا، وتعيش وتعمل بين بولونيا وكاوانيشي.وتخرجت في جامعة كيوتو للفنون، كما أنها درست في أكاديمية الفنون الجميلة في بولونيا. ومنذ بداية التسعينيات تطورت أبحاثها بين الصور التصويرية والأداء.ومن خلال هذا المعرض، تريد الفنانة بناء تجربة مشتركة من خلال عرضين متميزين ومن خلال تحويل جزء من مساحة المعرض إلى استوديو مؤقت حيث سيتم دعوة الزوار للعمل معها، ومشاركة الأفكار وعملية التطبيق.ويركز العرض الجديد بمناسبة الافتتاح في 10 مايو بعنوان "في ذكرى أونودا - الساموراي الأخير" على تجربة هيرو أونودا، وهو جندي ياباني بقي قرابة 30 عامًا في غابة إحدى الجزر النائية في الأرخبيل الفلبيني، معتقدًا أن الحرب العالمية الثانية لم تنته بعد.سيتم تجهيز قاعتين بسلسلة من اللوحات: ستتضمن إحداهما حوالي عشرة أعمال مختارة من سلسلة "مواجهة التاريخ" الواسعة التي صممتها في عام 2015 بمناسبة ذكرى القصف الذري على هيروشيما وناجازاكي، وفي الثانية سيكون هناك مساحة للأعمال الفنية على القماش والورق من السلسلة الجديدة "التعلم من الماضي"، المستوحاة من الفن الياباني من فترة إيدو. (أنسامد).

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