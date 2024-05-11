دليل ميشلان يكافئ الفنادق المتميزة في الجودة والأصالة

(أنسامد) - مايو 11 - روما - تحصل الفنادق أيضا على تقدير دليل ميشلان عن الجودة والأصالة والتميز في الهندسة المعمارية، حيث سلط الدليل الضوء على التجارب والإقامات الاستثنائية في جميع أنحاء البلاد.تم في ميلانو الإعلان عن مجموعة أولى من بين 146 فندقا في إيطاليا حائزة على جوائز، وحصلت على مفتاح ميشلان أو اثنين أو ثلاثة مفاتيح، بعد اختيارها من قبل فريق مفتشي دليل ميشلان على أساس الإقامات أو الزيارات بهدف توجيه المسافرين نحو مرافق الإقامة التي تتميز بكرم الضيافة والطابع المميز والترحيب الحار ومستوى الخدمة العالي.من بين أكثر من 500 فندق أوصى بها دليل ميشلان في جميع أنحاء البلاد، حصل ثمانية منها على ثلاثة مفاتيح ميشلان، و31 على مفتاحين و107 فنادق حصلت على مفتاح واحد، من خلال عينة مختارة تجمع مجموعة واسعة من المفاهيم وأماكن الإقامة، بدءًا من الفنادق الموجودة في المباني التاريخية وحتى الفنادق الحضرية العصرية، ومن بيوت المزارع المريحة إلى الفنادق الكبرى الرائعة المشهورة عالميا.كما هو الحال مع المطاعم، يتم اختيار الفنادق أيضًا من خلال تطبيق خمسة معايير: التميز في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، التفرد والأصالة؛ جودة الخدمة والراحة والصيانة، مكانة المبنى داخل المنطقة التي يقع فيها والاتساق بين السعر والتجربة المقدمة.(أنسامد).

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