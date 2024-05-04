حجز 7 غرف من كل 10 لإجازة أسبوع عيد العمال

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

حجز 7 غرف من كل 10 لإجازة أسبوع عيد العمال

04 مايو 2024, 08:24

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مايو 4 - روما - يؤدي الطقس غير المستقر إلى تباطؤ حركة السياحة قليلاً، لكنه لا يعيقها، حيث كشفت رابطة الشركات العاملة في قطاع السياحة باتحاد مشغلي الأنشطة التجارية والسياحية أنه تم حجز 71% من الغرف المتاحة عبر الإنترنت لعطلة نهاية الأسبوع الممتدة مع عيد العمال في الأول من مايو.

بشكل عام، في الفترة بين يوم الأربعاء ويوم الأحد، من المتوقع أن يصل حوالي 5.6 مليون زائر إلى مرافق الإقامة الرسمية، مع تسجيل انخفاض طفيف في أعداد الزائرين (200 ألف زائر) مقارنة بالعام الماضي، عندما صادفت العطلة يوم الاثنين.

وكشف تقرير مركز الدراسات السياحية التابع لرابطة الشركات العاملة في قطاع السياحة، عن زيادة الإقبال على عروض الإقامة المتاحة لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة مع عيد العمال، في الفترة من الأول وحتى الخامس من مايو 2024، عبر بوابات وكالات حجوزات السفر عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن يكون نشاط القطاع مدفوعا بالمدن والمراكز الفنية المشهورة، حيث يبلغ معدل الإشغال 83% من العروض المتاحة.

إلا أن هذا المعدل يبلغ 70% للمرافق في المواقع الجبلية والبحيرات، وينخفض ;;إلى 69% في المواقع الساحلية، و67% في مواقع المنتجعات الصحية، و65% في المواقع الجبلية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

16:28

ماتاريلا يؤكد على دور الجيش في مواجهة التهديدات الأمنية

09:22

سالفيني : لن يموت أي جندي إيطالي باسم ماكرون

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

16:28

ماتاريلا يؤكد على دور الجيش في مواجهة التهديدات الأمنية

09:22

سالفيني : لن يموت أي جندي إيطالي باسم ماكرون