حجز 7 غرف من كل 10 لإجازة أسبوع عيد العمال

(أنسامد) - مايو 4 - روما - يؤدي الطقس غير المستقر إلى تباطؤ حركة السياحة قليلاً، لكنه لا يعيقها، حيث كشفت رابطة الشركات العاملة في قطاع السياحة باتحاد مشغلي الأنشطة التجارية والسياحية أنه تم حجز 71% من الغرف المتاحة عبر الإنترنت لعطلة نهاية الأسبوع الممتدة مع عيد العمال في الأول من مايو.بشكل عام، في الفترة بين يوم الأربعاء ويوم الأحد، من المتوقع أن يصل حوالي 5.6 مليون زائر إلى مرافق الإقامة الرسمية، مع تسجيل انخفاض طفيف في أعداد الزائرين (200 ألف زائر) مقارنة بالعام الماضي، عندما صادفت العطلة يوم الاثنين.وكشف تقرير مركز الدراسات السياحية التابع لرابطة الشركات العاملة في قطاع السياحة، عن زيادة الإقبال على عروض الإقامة المتاحة لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة مع عيد العمال، في الفترة من الأول وحتى الخامس من مايو 2024، عبر بوابات وكالات حجوزات السفر عبر الإنترنت.ومن المتوقع أن يكون نشاط القطاع مدفوعا بالمدن والمراكز الفنية المشهورة، حيث يبلغ معدل الإشغال 83% من العروض المتاحة.إلا أن هذا المعدل يبلغ 70% للمرافق في المواقع الجبلية والبحيرات، وينخفض ;;إلى 69% في المواقع الساحلية، و67% في مواقع المنتجعات الصحية، و65% في المواقع الجبلية. (أنسامد).

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