بين مارانيلو وميلانو.. Airbnb تقدم "الأيقونات" لتجارب خيالية

(أنسامد) - مايو 3 - روما - من أحلام الإقامة في المنزل الذي شهد موقع تصوير Up إلى منزل الأمير في فيلم Purple Rain ومن عالم X-Men '97 إلى منزل العائلة الأسطوري لنجمة بوليوود جانفي كابور، تقدم Airbnb أيقونات، وهي فئة جديدة من التجارب الاستثنائية من أكبر الأسماء في الموسيقى والأفلام والتلفزيون والفن والرياضة وغيرها.قال بريان تشيسكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Airbnb: "تفتح الأيقونات الأبواب أمام عوالم لم تكن موجودة حتى الآن إلا في مخيلتك".اثنتان من التجارب صنعتا في إيطاليا: الأولى مرتبطة بأحد أكثر الرموز الإيطالية المحبوبة، وهي الإقامة في متحف فيراري في مارانيلو. سيتم تصنيع السرير من نفس جلد مقاعد فيراري وستكون قادرًا على القيام بجولة على المضمار مع سفير فيراري مارك جيني ومشاهدة السباق كشخصية مهمة.أما التجربة الأخرى فهي في ميلانو مع خابي لام : تجربة ألعاب ليلية ملحمية في دور علوي للاعبين صممه المؤثر نفسه.لا تفتقد باريس متحف دورسيه وغرفة الساعة الشهيرة في متحف الفن الباريسي، والتي تم تحويلها إلى غرفة نوم فاخرة على يد ماتيو ليهانور، مصمم الشعلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ويمكنك حضور الحدث من الشرفة لحفل الافتتاح التاريخي للألعاب الأولمبية الذي سيقام على طول نهر السين.الأيقونات هي فئة جديدة ستكون متاحة مباشرة على الصفحة الرئيسية، معظم الأنشطة ليس لها تكلفة للمشاركة، وعلى أية حال فهي لا تتجاوز 100 دولار لكل ضيف. (أنسامد).

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