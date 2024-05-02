إيطاليا: إنفاقات عطلات الربيع تبلغ 5 مليار يورو

(أنسامد) - مايو 2 - روما - لم تثن الأسعار المرتفعة ولا حالة الطقس أو الحروب، الإيطاليين عن قضاء عطلات الربيع الطويلة.وقد أكدت توقعات غرفة التجارة أن 16 مليون إيطالى سيسافرون لقضاء عطلاتهم وسينفقون 5.5 مليار يورو.ووفقاً لتوقعات الإشغالات هناك 22 مليون ليلة مبيت.وأشارت درجات الحرارة إلى إنخفاض بما لا يقل عن 6 درجات فى الجنوب مع هطول الأمطار على المناطق الوسطى والشمال الشرقى إميليا رومانيا والجنوب البحر التيرانى وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 8-9 والصغرى 3-5 درجات مئوية .وفيما يتعلق بالوجهات فإن المدن الفنية والبحرية كانت مكتظة بالسياح حيث سياحة الهواء الطلق.وقد أنشأت وزارة السياحة الإيطالية صندوقاً بقيمة 33 مليون يورو لساحة الهواء الطلق وهو قطاع ينمو باستمرار ويهدف إلى إنشاء وإعادة تطوير مناطق مجهزة لمواقف السيارات. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA