افتتاح غرفة الانتظار الأولى بالقصر الملكى بنابولى

(أنسامد) - أبريل 30 - روما - أعيد افتتاح غرفة الإنتظار الاولى لشقة إيتشيتا فى القصر الملكى فى نابولى للجمهور والتى خضعت لواحدة من أهم عمليات الترميم وأكثرها طموحاً تحت إشراف مدير متحف قصر ماريو إبيفانى.وقد تضمنت الأعمال التى استمرت 9 أشهر الثريتين الكبيرتين الداخليتين والزخارف والأثاث الخشبى وواحدة من الخمس ثريات الخارجية وتم استبدال حرير ورق الحائط وترميم الستائر ،كما تم تركيب افاريز من الرخام مثل الذى كان موجوداً حتى الحرب العالمية الثانية.وسيتم ترميم غرفة المعيشة والمعرض وقاعة هرقل وهى الغرف الأكثر احتياجاً للترميم فى القصر والتى تظهر عليها علامات الزمن.وقد تم إثراء القبو بلوحة فرانشيسكو دى مورا التى تحكى عن العبقرية الملكية وفضائل تشارلز بوربون وماريا أماليا ساكسونيا وهى مثال نادر لزخرفة القصرفى القرن الثامن عشر .ويعود التصميم ومعظم المفروشات الى عصر المملكة الإيطالية بعد عام 1861. (أنسامد).

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