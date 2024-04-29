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كاتيلان وبينوني في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك

29 أبريل 2024, 09:34

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 29 - روما - يتسضيف متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك معرضين للفنانين الإيطاليين ماوريتسيو كاتيلان وجوزيبي بينوني، ضمن معارض الربيع التي تقام في صالة المعارض الكبرى في نيويورك مثل جاجوسيان وماريان جودمان.

وتنطلق فاعليات المعرض يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستتناول العديد من الموضوعات مثل فقدان الوطن، والهجرة والحرب والتاريخ، وهي موضوعات تمثل محور عمل بيتريت هاليلاج، الكوسوفاري الذي عاش لفترة طويلة في بوزولو في منطقة مانتوفا والذي سيوقع على أحد أنجح فاعليات الربيع في المتحف.

سينطلق معرض كاتيلان بعنوان "الأحد" في 30 أبريل في جاجوسيان، وسيتناول موضوعات مثل عنف الأسلحة النارية الذي عبر عنه في 64 عملا (جميعها معروضة للبيع).

ووصف في لقاء مع صحيفة نيويورك تايمز أحدث جهوده الإبداعية التي تتسم بالجمال والرفاهية والعنف.

وشبه كاتيلان أعماله التي يبلغ وزن كل منها طفلا يبلغ من العمر عشر سنوات، بالجدار الذي يوضع أمامه المحكوم عليهم بالإعدام.

أما معرض جوزيبي بينوني فيقام في 3 مايو في ماريان جودمان، ويتناول الأرض والضوء والألوان مع صور ومنحوتات وأعمال على القماش.

(أنسامد).

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