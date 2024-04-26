مظاهرات ضد تذاكر الدخول في البندقية

(أنسامد) - أبريل 26 - روما - نظم حوالي 300 عضو في المراكز الاجتماعية، مظاهرة احتجاجية في ساحة روما ضد تطبيق نظام تذكرة دخول البندقية للسياح النهاريين الذين يسعون لدخول المدينة.وتزامنت التظاهرات مع بدء تجربة إدخال هذه التذاكر، ولمدة 30 يوما، حيث من المتوقع أن يكون عدد زوار المدينة مرتفع بشكل خاص خلال هذا الشهر.وحدث توتر عندما حاول الشباب تجاوز الطوق الشرطي، للوصول إلى منطقة محطة القطار، حيث كان هناك حاجز للقسائم، أو لرموز QR التي تثبت الإعفاء للفئات التي تحتاج فقط للتسجيل على تطبيق البلدية.ووجه المتظاهرون انتقادات على وجه الخصوص لرئيس البلدية، لويجي بروجنارو، صاحب فكرة فرض رسوم دخول على السياح للمدينة لتقليل الكثافة عليها.وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت مدينة البندقية بدء تجربة فرض تذكرة دخول بقيمة 5 يورو كجزء من الجهود المبذولة للحد من التدفقات السياحية التي تهدد باختناق مدينة البحيرات. (أنسامد).

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