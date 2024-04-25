إيطاليا:توقعات السياحة الخارجية..56.5 مليون زائر

(أنسامد) - أبريل 25 - روما - توقع مرصد السياحة الخارجية الإيطالى حضور 56.5 مليون سائح خلال شهور بين يونيو وسبتمبر .ويشير المرصد إلى انه من المتوقع ان تكون أحجام الموسم السياحى لصيف 2024 متوافقة مع أرقام الصيف الماضى حيث بلغ عدد الحضور 56.3 مليوناً بزيادة قدرها 1% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة 55.9 زائر عام 2019.وفقاً للبيانات كانت نسبة الإشغال فى مارس 2024 لنحو 5 مرافق تتراوح بين 61% و80% وان السوق الخارجية ستكون حاسمة بشكل متزايد فى الموسم المقبل وسيكون الأداء هو الأفضل منذ عام 2017.وتعزو البيانات هذه الزيادة إلى الجاذبية القوية للجمال الطبيعى والثقافى والفنى للبلاد خاصة القادمين من الدول الأوروبية.(أنسامد).

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