إيطاليا : ارتفاع تكلفة عطلة الربيع عن العام الماضي

(أنسامد) - أبريل 22 - روما - من المتوقع أن ترتفع تكلفة قضاء عطلة الربيع فى إيطاليا بحوالي 10.5% عن العام الماضي بسبب الزيادات الحادة في الأسعار والرسوم في قطاعي السياحة والنقل، مع زيادة في الإنفاق بإجمالي 780 مليون يورو عن عام 2023.هذا العام، ستؤثر الزيادات في الأسعار على قطاع السياحة بأكمله وعلى كل جانب من جوانب قضاء العطلات، وذلك حسبما أفادت الرابطة الوطنية لمستخدمي الخدمة العامة "أسوتنتي" التي كشفت عن تقديرات الإنفاق المتوقعة خلال عطلتي 25 أبريل والأول من مايو.على سبيل المثال، سجلت تكاليف قضاء العطلات السياحية زيادة بنسبة 8.2% على أساس سنوي في الشهر الماضي. وتتعلق الزيادات الكبيرة أيضا بالفنادق التي رفعت أسعارها بنسبة +6.9% والإقامة في مرافق أخرى والتي ارتفعت بنسبة 8.4% على أساس سنوي.كما ارتفعت تكاليف الطيران، حيث سجلت الرحلات الوطنية زيادة في الأسعار بنسبة 19.1% مقارنة بعام 2023، والرحلات الأوروبية بنسبة 16.5%، والرحلات الدولية +7.3%.وأما بالنسبة لأولئك الذين يختارون السفر بالقطار، فلن يكون حالهم أفضل، حيث ترتفع التذاكر بنسبة 8%، بينما ترتفع تذاكر الحافلات بنسبة 4%.يقول رئيس أسوتنتي غابرييلي ميلوسو، إن عطلات نهاية الأسبوع الطويلة في الربيع ستكلف الإيطاليين حوالي 10.5% أكثر عن العام الماضي، مما يؤدى إلى زيادة في التكاليف بحوالي 780 مليون يورو في الأيام القليلة المقبلة مع نفس معدل الاستهلاك. (أنسامد).

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