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إيطاليا في المركز الثاني في أوروبا في سياحة المؤتمرات

20 أبريل 2024, 09:10

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 20 - روما - جاءت إيطاليا في المركز الثاني على مستوى أوروبا من حيث عدد المؤتمرات الدولية، وذلك بفضل وجهتيها الرئيسيتين: روما وميلانو.

كماا ساهم نمو سياحة المؤتمرات في تعزيز الوجهات الأخرى التي استضافت مؤتمرات واجتماعات كبيرة مثل فلورنسا، بالإضافة إلى المواقع الأقل شهرة، مثل بحيرة كومو أو بحيرة غاردا، وهما مجهزتين بشكل جيد وتتمتعان بجاذبية كبيرة.

ولتوجيه هذا القطاع، تشارك الوكالة الوطنية للسياحة في حوار الاتحاد الأوروبي، وهي فاعلية كبيرة مخصصة لاستراتيجيات التسويق المبتكرة في قطاع سياحة الاجتماعات والمؤتمرات.

وأكدت رئيسة الوكالة الوطنية للسياحة أليساندرا بريانتي أهمية اعتماد برامج تسويقية استراتيجية متطورة، تركز على الاستدامة وتجربة العملاء، لضمان الحصول على مكانة ناجحة في سوق سياحة الاجتماعات والمؤتمرات التنافسية.

وقالت : يعد التعاون والتواصل مع الجهات الفاعلة في الصناعة أمرًا ضروريًا لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات التي يخبئها المستقبل، مشيرة إلى أن مشاركة الوكالة في الفاعلية تهدف لإلهام موضوعات الاستدامة والابتكار السياحي من خلال تبادل الأفكار وأفضل الممارسات لرسم الطريق نحو سياحة مؤتمرات ديناميكية وجذابة ومربحة بشكل متزايد. (أنسامد).

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