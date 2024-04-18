بلدة بورجى: 9 ملايين زائر لأجمل القرى الإيطالية

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - تعتبر بلدة بورجى من أجمل القرى الإيطالية حيث اجتذبت بالفعل 9 ملايين زائراً محققة دخلاً يصل إلى 5 مليارات يورو سنوياً بصفتها منطقة ذات جذب سياحى وثقافى.كما تم انشاء متحفاً رقمياً للقرية ستبدأ زيارته افتراضياً اعتباراً من شهر سبتمبر القادم.ومن جهته، قال رئيس جمعية أجمل القرى الإيطالية فيوريولو بريمى إن الجمعية ملتزمة بتعزيز وتطوير وتثمين الموارد الغذائية والنبيذ والموارد الفنية والمناظر الطبيعية فى القرى لخلق فرص عمل ومكافحة هجرة السكان المحليين.وأضاف أن الجمعية تعمل على تسويق نحو 9 آلاف منتج على وسائل التواصل الاجتماعى عبر منصة ميركاتو إلا أنه أعرب عن قلقه من انخفاض عدد السكان.وأكد على الجهود المبذولة لجعل المدن الصغيرة صالحة للعيش ويمكن الوصول بالخدمات إليها من خلال خطة استراتيجية وطنية لتشجيع تطوير القرى. (أنسامد).

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