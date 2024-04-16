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معرض "الطليعة الأوزبكية" فى قصر بيتى

16 أبريل 2024, 10:37

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 16 - روما - يقام معرض"طليعة الصحراء الأوزبكية" فى وقت واحد فى فلورنسا (16 أبريل) والبندقية (17 أبريل).

سيضم المعرض 150 عملاً معظمها لوحات من القماش قادمة من المتحف الوطنى فى طشقند ومتحف سافيتسكى فى نوكوس إلى جانب مجموعة مختارة من الشهادات حول تقاليد النسيج فى الجمهورية السوفياتية السابقة.

ويعد "طليعة الصحراء الأوزبكية " المشروع الوحدوى الذى تروج له وتدعمه مؤسسة الثقافة الاوزبكية وسينتشر فى موقعين :قصر بيتى (حتى 30 يونيو) وهو مخصص للضؤ واللون ومعرض كا فوسكارى(حتى 29 سبتمبر)وهو مخصص للشكل والرمز.

ويمثل المعرض عالماً مسحوراً من الالوان والضؤ والدلالات الرمزية المستمدة من التقاليد الغربية والروسية والشرقية. (أنسامد).

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