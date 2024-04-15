سياحة النبيذ تجذب 12 مليون سائح لإيطاليا هذا العام

(أنسامد) - أبريل 15 - روما - من المتوقع أن يجذب قطاع سياحة النبيذ فى إيطاليا 12 مليون سائح في عام 2024، بزيادة بنسبة 20% تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، وذلك وفقا لمسح مشترك أجراه الاتحاد الوطني للحرف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.ونشرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" مسودة منه عشية افتتاح معرض فينيتالي الدولي للنبيذ والمشروبات الروحية، الذي يقام في الفترة من الأحد 14 إلى الأربعاء 17 أبريل في فيرونا.وأضافت الدراسة، أن قطاع سياحة النبيذ يتمتع بآفاق نمو مذهلة، إذ أن إيطاليا تتميز بامتلاكها أكثر من 500 نوع من النبيذ المعتمد من بارولو إلى كيانتي، ومن مارسالا إلى بروسيكو.ويسلط التقرير الضوء على السياح المهتمين بسياحة النبيذ، أي أولئك الذين لا يكتفون بتنظيم رحلة خارج المدينة ولكنهم يبقون ليلة واحدة على الأقل بعيدًا عن المنزل في مرافق فندقية أو غير فندقية. ومن المتوقع أن يكون ثلثا السائحين من الإيطاليين، والباقي سيكونون أجانب.وبالنسبة للسائحين الأجانب المهتمين بسياحة النبيذ، من المتوقع أن يتصدر القائمة السياح القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، يليهم الألمان والبريطانيون والسويسريون والهولنديون والنمساويون.كما أن هناك ارتفاعاً أيضًا في عدد السائحين القادمين من آسيا وأمريكا الجنوبية.وبحسب الاستطلاع، فإن سائحي النبيذ هم في الغالب من المصطافين متوسطي المدى الذين، بالإضافة إلى الإنفاق المباشر للرحلة، يشترون المنتجات (النبيذ والمنتجات المرتبطة بالطعام والنبيذ) لأنفسهم ولعائلاتهم وينفقون على الهدايا أكثر من متوسط ;;السائح العادي.ارتفعت التجارب والفعاليات المرتبطة بسياحة النبيذ، ونما حجم المبيعات الناتج عن خدمات سياحة النبيذ بنسبة 11%. علاوة على ذلك، قامت الشركات بالاستعداد لاستقبال الزوار حتى في عطلات نهاية الأسبوع. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA